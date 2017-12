O time de voleibol adulto masculino da cidade venceu a fortíssima equipe de Artur Nogueira por 3 sets a 2, em partida realizada no domingo, 3 de dezembro, no Ginásio do ‘Azulão’, e conquistou o ‘bi’ do Campeonato da Associação Desportiva Regional.

A vitória foi por 3 sets a 2, com parciais de 27 a 25, 21 a 25, 23 a 25, 25 a 20 e 15 a 13 (tie-break), o conjunto comandado pelo professor Paulo Eduardo Mendes, demonstrou muita força de vontade, união e superação para levar a partida ao set de desempate e depois levantar a taça do campeonato.

O secretário de juventude, esporte e lazer, Rafael da Silva Blanco, destacou o apoio da torcida e parabenizou os atletas. “É necessário essa união entre a torcida e o time para alcançarmos os resultados positivos. A conquista vem para coroar o trabalho bem desenvolvido pela Sejel ao longo do ano”, destacou o secretário.

Para fechar as competições de 2017, este domingo, 10, Jaguariúna enfrenta a equipe de Santa Gertrudes, em casa, no ‘Azulão’, a partir das 17h, em busca do terceiro lugar na Copa de Itatiba, uma competição onde a equipe de vôlei fez uma excelente campanha.