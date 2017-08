Gislaine Mathias | Jaguariúna

A Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary está se preparando para a gravação do primeiro DVD e fez uma breve demonstração do repertório que deverá integrar esse trabalho durante o encerramento do Festival Férias no Teatro, no domingo, 30. Na apresentação, a orquestra contou com 23 integrantes e foi comandada pelo músico Mazinho Quevedo, que vem sendo responsável pelos ensaios de aperfeiçoamento dos músicos. “Eu analiso como um fato positivo esse show, pois estamos no começo do projeto e já está dando frutos. Nós aproveitamos o teatro para fazer um som mais acústico e o público gostou e cantou junto com a gente”, analisou Mazinho.

O maestro Carlos Bicalho disse que a intenção do DVD é presentear a cidade no mês de aniversário, com o melhor da música raiz, reunindo os grandes clássicos. “Vamos caprichar nos arranjos para o trabalho ficar bonito”, frisou Bicalho completando que a gravação vai ficar para a posteridade. “A imagem gravada é importante para uma orquestra, pois ajuda na divulgação para as outras cidades e na Secretaria de Estado da Cultura”, enalteceu. A intenção é gravar algumas cenas externas, como, no Centro Cultural, mas ainda está em fase de estudo.

BALANÇO

A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos disse que ficou muito feliz com o resultado do Festival Férias no Teatro, pois foi inovador e pela primeira vez a cidade teve essa opção nas férias. “Eu percebi que as pessoas gostaram e tivemos um público muito grande. Foi um verdadeiro sucesso e pudemos contemplar todas as idades, a questão de gênero e fizemos apresentações de música, videokê, teatro, musical e encerramos com a Orquestra de Violeiros numa apresentação em conjunto com Mazinho Quevedo, que foi belíssima”, analisou a secretária Maria das Graças.

DVD

A secretária Maria das Graças disse que a ideia é a Orquestra Violeiros do Jaguary gravar o DVD, em setembro, no Teatro Municipal com a participação da população, se tornando o grande presente para Jaguariúna nesse aniversário. A previsão é do trabalho ficar pronto em outubro. Segundo a secretária a proposta de gravação do DVD é de valorização e de respeito pela cultura local. “A orquestra passa por um momento de investimento em técnica e na produção de um DVD, pois queremos oferecer um registro histórico para que o trabalho seja perpetuado nas novas gerações. Ficará maravilhoso”, complementou.