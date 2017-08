Gislaine Mathias | Jaguariúna

A final do Campeonato Municipal de Futsal Veterano foi marcada pela disputa entre as equipes mais tradicionais e com as melhores campanhas do esporte de quadra de Jaguariúna. O clássico reunindo Vila Nova e Olímpico foi disputado no domingo, 23, no ginásio Azulão. O Vila Nova conseguiu colocar uma grande vantagem no jogo ao marcar 5 a 0, com gols de Bebê (3), Anderson e Júlio. A tradição é tanta entre as duas equipes, que o Olímpico correu atrás do prejuízo e diminuiu a diferença com os atletas Jonas (2), Paraba e Fernando, mas não deu tempo do empate, então, o Vila Nova comemorou o primeiro título no veterano, na vitória de 5 a 4, e de uma maneira invicta.

O time campeão ainda saiu de quadra com a melhor defesa e o ataque mais positivo do campeonato. O artilheiro Emerson Pimenta, o Bebê, foi responsável por 29 gols, e também foi considerado o melhor jogador da final. “Foi muito gratificante. O Vila Nova veio batalhando jogo a jogo e a gente sabia que tinha equipe para chegar ao título, mas tínhamos que mostrar dentro de quadra e agora provamos que o nosso time foi melhor nesse ano”, analisou Bebê completando que artilharia, goleiro menos vazado e melhor jogador foram consequências de uma boa campanha do time.

De acordo com o artilheiro no Vila Nova prevalece a amizade e cada um confia no potencial do companheiro de equipe, e isso contribuiu para a vitória. “Nós sabíamos que seria um jogo difícil, mas na final quem errar menos ganha o título”, analisou. Já o troféu de goleiro menos vazado ficou com Marcos Roberto Lemes, o Marquinhos, com 15 gols sofridos. Ele analisou que a conquista demonstra a garra e a união do time. “Eu fui o goleiro menos vazado porque a equipe toda ajudou na defesa e foi gratificante o trabalho em grupo”, frisou Marquinhos completando que o Olímpico tem um elenco excelente e por isso quando o Vila Nova vacilou acabou sofrendo quatro gols, mas como estava focado conseguiu ser campeão.

O secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco analisou que as equipes se comprometeram com a organização do campeonato e todos os atletas se dedicaram em quadra. “Parabéns para Vila Nova e Olímpico porque são duas grandes equipes e com jogadores de extrema qualidade”, analisou o secretário.