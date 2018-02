Os carnês de tributos municipais de Holambra serão entregues pela Prefeitura a partir da próxima semana, mas quem quer se adiantar às cobranças já encontra na internet, desde a última sexta-feira, uma alternativa de acesso aos boletos de impostos como o IPTU. O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está previsto para o dia 10 de março.

Para acessar o carnê eletrônico o morador deve localizar a guia “IPTU e Tributos Municipais” na aba “Serviços” do Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br . Os tributos estão divididos em três módulos: Rural, para recolhimento da Coleta de Lixo Rural; Imobiliário, para boletos do IPTU; e Mobiliário, para tributação de ISS Fixo, Alvará e Vigilância Sanitária.

O valor do imposto sofreu esse ano reajuste de 2,7% – equivalente à inflação dos últimos 12 meses segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A expectativa é que a arrecadação, em 2018, seja de R$ 5,5 milhões.

Os bancos credenciados para pagamento do IPTU e de outros tributos municipais, até a data de vencimento, são Cooperativa Sicredi e Casas Lotérias para atendimento em guichê (boca do caixa) e Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Sicredi para autoatendimento (internet banking e caixa eletrônico). Após o vencimento, o carnê deve ser pago em bancos conveniados com 2% de multa e 1% de juros ao mês.

De acordo com o diretor municipal de Finanças, Ivan Pinheiro, quem optar pelo pagamento à vista terá o benefício de 10% de desconto, assegurado por Lei Municipal. Se preferir, o contribuinte parcelar o tributo em até 10 vezes, com a última mensalidade prevista para o dia 10 de dezembro de 2018. Nesses casos, não há desconto sobre o valor do carnê.