A operação da Polícia Federal realizada em Holambra em 9 de maio foi o principal tema discutido durante a 11ª sessão da Câmara, que aconteceu na última segunda-feira, na sede do Legislativo. Em tribuna, os vereadores repercutiram os acontecimentos e manifestaram suas posições pessoais. A manifestação geral foi de apoio às investigações e à total apuração dos fatos.

A presidente da Câmara, Naiara Hendrikx (PSDB, resumiu o sentimento comum: “todos nós, vereadores, desejamos a apuração rigorosa dos fatos investigados, bem como punição exemplar aos envolvidos, caso qualquer tipo de fraude, desvio ou mau uso do dinheiro público seja comprovado”. A vereadora também lembrou que julgamentos precipitados devem ser evitados: “Nesse momento conturbado de incertezas e desconfianças, devemos evitar julgamentos precipitados e esperar que os fatos sejam totalmente esclarecidos de forma concreta para que não paire nenhuma dúvida a respeito do tema investigado. Temos que pensar e agir de forma equilibrada e racional, e confiar no trabalho da Polícia Federal”.

Vice-presidente do Legislativo, Jesus de Souza (Jesus da Farmácia/PSD) abordou o tema de modo semelhante: “Sou totalmente favorável ao completo esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre fraudes em licitações ou qualquer outro tipo de ações que possam prejudicar os cofres públicos”, afirmou.

A FAVOR

O vereador Lucas Simioni (PP) lembrou que a Polícia Federal começou a investigar todas as prefeituras onde um cartel de empresas acusado de fraude em processos licitatórios havia vencido algum tipo de licitação, como aconteceu em Holambra. “A informação que tive da Prefeitura é que recolheram documentos de licitações referentes a material de limpeza e material escolar, nada ligado à merenda”, apontou. E concluiu: “Sou a favor da justiça, da investigação, da verdade dos fatos, sempre respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório, e sempre respeitando o princípio da presunção da inocência”.

Edison Picão (Edison da Farmácia/PV) também expressou seu apoio às investigações: “Sou a favor da verdade, e quero que a verdade prevaleça. Quem for culpado, deve pagar. Quero esclarecer que sou favorável às ações da Polícia Federal. O brasileiro não aguenta mais a corrupção, e nós, holambrenses, não somos diferentes”, afirmou. Reafirmando sua posição como vereador da base do governo, Mario Sitta (PSDB) também deixou clara sua opinião ante os fatos: “A Prefeitura está passando por investigação e, neste momento, sou favorável a essa investigação, mesmo porque o Executivo também é, e está dando todo apoio a ela. Não culpo antes do julgamento final, não tem como, vamos ver o que realmente acontece ao final. Vamos procurar auxiliar onde for possível”, avaliou.

MAIS ARGUMENTOS

O vereador Mário Sérgio (Serjão/SD) fez considerações sobre o trabalho de análise de documentos do Executivo que vem realizando nos últimos meses, que já revelariam indícios de irregularidades, e apontou a necessidade do Legislativo iniciar uma apuração própria dos fatos: “Sou favorável à investigação, temos que investigar e temos que punir. Na próxima sessão entraremos sim (com um requerimento) para investigar e fornecer para a polícia mais argumentos para que eles possam desempenhar o seu trabalho, punindo os responsáveis”.

Sobre os indícios de fraudes em processos licitatórios, Jacinta Heijden afirmou: “Quero acreditar que todas as suspeitas somente fiquem como suspeitas e que esses envolvidos de fato não tenham culpa. Mas, se comprovado que são culpados, que se faça justiça e que se cumpra a lei. Se de fato comprovados todos esses crimes, infelizmente tenho que concluir que neste emaranhado há muita conivência e muitos devem ser os beneficiados nesse vergonhoso processo de fraudes. Lembrando que tudo isso deve ser provado”.

A próxima sessão da Câmara está marcada para a próxima segunda-feira, 21 de maio, a partir das 19h. O acesso ao plenário da Câmara fica na Rua Campo de Pouso, 639.