Seis projetos de Lei irão à votação na próxima sessão da Câmara de Holambra, que acontecerá na segunda-feira, 19 de fevereiro, às 19h. Entre os principais temas abordados estão a mudança da denominação da Guarda Municipal para “Polícia Municipal de Holambra” (PL 007/2018) e a alteração da definição de uso de área no bairro Chácaras Camanducaia, visando a construção de uma estação de tratamento de esgoto no local (PL 006/2017).

Também irão à votação outros dois projetos do Executivo: o PL 001/2018, que denomina como “Arcádio Esperança” área esportiva e de recreação localizada no bairro Palmeiras, e o PL 002/2018, que dá o nome de “Helena Depiere Esperança” à quadra esportiva no mesmo bairro.

Entre os projetos de autoria do Legislativo, será votado o PL 003/2018, do vereador Lucas Simioni (PP), que institui o Banco de Ideias Legislativas. O objetivo é possibilitar que sugestões de munícipes de tornem projetos de Lei, aumentando a proximidade entre população e poder público. Já o PL 004/2018, do vereador Mario Sitta (PSDB), propõe denominação oficial das vias do loteamento Van Gogh. A proposta é que as ruas recebam nomes de obras clássicas do pintor holandês, como “Noite Estrelada”, “O Semeador” e “Amendoeira em Flor”.