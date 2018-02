Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

O vereador Leandro Lyra, do Partido Novo, do Rio de Janeiro, esteve na terça-feira, 30, em Jaguariúna para apresentar as propostas diferenciadas da legenda e as ideias para um Brasil melhor a um grupo de convidados da cidade. A apresentação aconteceu nas dependências da empresa JRS Computação, a convite do empresário e idealizador do Marketing do Bem, João Rodrigues dos Santos, que faz parte do Partido Novo no município.

Em sua apresentação, de início, o vereador, fez questão de ressaltar que o Partido Novo não se financia com dinheiro público. “A verba que recebemos do fundo partidário não estamos usando, está depositada numa conta, mas o partido não irá utilizá-la”.

Lyra salienta que esse dinheiro, destinado mensalmente aos 35 partidos políticos no Brasil, denominado Fundo Partidário, é proveniente do pagamento de impostos por parte dos brasileiros. “É dinheiro do povo brasileiro, que paga imposto, defendemos que não deve ir para partido político. A partir do momento que eu defendo ser mandatário, prefiro que os filiados contribuam com o partido. Portanto, digo, o partido grande não precisa de filiados como o Novo precisa”.

Por ser um partido recém-criado, disputou somente uma eleição, a de 2.016, Lyra fez questão de ressaltar o que difere o Novo dos demais existentes. “Temos dois fatores importantes, o primeiro, é que somos contrários ao aumento de impostos, pois já pagamos muito ao governo, e recebemos pouco”, salienta. Segundo ele, apesar de pagarmos impostos, a maioria dos brasileiros recorrem a uma educação particular, ao um plano de saúde, temos uma segurança nada confiável e em milhares de cidade não têm saneamento básico.

Outra causa defendida pelo Novo e exposta por Lyra é a transparência, por parte do governo, na aplicação dos recursos públicos. “Em qualquer governo deve haver transparência, pois as pessoas precisam se aproximar e tomar as rédeas da política”. Lyra explica: “Vou dar um exemplo. Num determinado Posto de Saúde, a população que quiser sabre o quanto foi investido em verba neste local, basta acessar o site e conferir. Mas, hoje, não é isso que acontece. Não tem detalhada essa informação, e quando tem é dificultada. É fundamental que as pessoas acompanhem onde está sendo investida a verba do município”.

Agora, em relação ao partido, Lyra também apresentou diferenciais em com as tradicionais legendas. “No Novo aquele que deseja ser candidato tem que passar por um processo seletivo, um chamamento público. Ou seja, o filiado que deseja ter a legenda para alguma candidatura tem a mesma chance que todos. Diferente de outros partidos”.

Segundo ele, quando se filiou ao Novo, no Rio de Janeiro, sequer conhecia algum filiado, conseguiu a legenda para as eleições, em 2.016, por meio do processo seletivo. Atualmente, Lyra é pré-candidato a deputado federal, terá que passar novamente por esse processo seletivo para conseguir a legenda.

Já o empresário João Rodrigues dos Santos, disse que esse encontro que ocorreu em várias cidades do Circuito das Águas tem como papel o fortalecimento do partido. “Teremos outros encontros como esse na região, nas próximas semanas, para apresentar as ideias do partido”.