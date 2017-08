Desde o mês de maio a UniFAJ oferece vagas remanescentes em seus mais de 20 cursos de graduação, e segue até o mês de agosto. O candidato poderá escolher na hora da inscrição online qual o curso e campus desejável para estudar, tendo como opção as unidades da UniFaj em Jaguariúna, a Faculdade Max Planck, localizada em Indaiatuba, e a instituição de Holambra, FAAGROH.

Com ampla estrutura acadêmica, a UniFaj abriu poucas vagas para mais de 20 cursos de graduação reconhecidos pelo MEC e com notas máximas no Enade, nas áreas de humanas, exatas e biológicas, além do lançamento do grupo: graduação em Biomedicina, no campus em Indaiatuba.

O campus I da FAJ, que fica em uma das principais avenidas de Jaguariúna, é voltado aos cursos de humanas e exatas e conta com estrutura de laboratórios de informática e de marketing. O segundo endereço da UniFaj, localizado na Rodovia Adhemar de Barros, SP-340, Km 127 Pista Sul, bairro Tanquinho Velho, em Jaguariúna, dando acesso às principais cidades da Região Metropolitana de Campinas, municípios do interior de Minas Gerais e as cidades que compõem o Circuito das Águas Paulistas, conta com laboratórios de robótica, anatomia, informática, entre outros, além da cozinha industrial e ampla área para os alunos de Educação Física, eleito o melhor curso do país. Abriga, ainda, o Hospital-Escola do curso de medicina veterinária.

Os estudantes dos cursos da área da saúde: Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Psicologia, têm o apoio de uma unidade, a Interclínicas, totalmente equipada com a mais alta tecnologia para aulas práticas desde o primeiro semestre, além de atendimentos clínicos em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna.

Outro diferencial da instituição são os programas acadêmicos como o Nuca Carreira, que disponibiliza vagas de estágios em empresas somente para alunos da UniFaj, aumentando o índice de empregabilidade dos graduandos, e também a existência de convênios com instituições privadas fornecendo bolsas com descontos de até 25% aos seus colaboradores.

Além disso, a UniFaj possui o EDUCAFAJ, mais uma opção de financiamento estudantil, que permite ao estudante pagar metade do curso enquanto estuda e o restante após sua formação, sem juros.

“Todo o corpo docente ?é composto por mestres e doutores especialistas nas áreas que ministram aulas e promovem eventos atendendo o método de ensino da UniFaj, que é 50% de aulas práticas e o restante teóricas. Sendo assim, os profissionais formados pela UniFaj se destacam no mercado de trabalho por terem vivência da profissão desde o primeiro ano da graduação, adquirindo total conhecimento e autonomia para atuar na área escolhida”, declara o professor Flávio Fernandes Pacetta, diretor da instituição.

VESTIBULAR

As provas do vestibular são realizadas todas as terças e quintas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 9h30, no Campus II, à Rodovia Adhemar de Barros, SP-340, Km 127 Pista Sul, bairro Tanquinho Velho, Jaguariúna.

Para conferir a lista completa de cursos e agendar a prova, acesse faj.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e os estudantes que fizeram o Enem de 2010 a 2016 ou concluíram o ensino médio por meio do exame, estão isentos da taxa e do vestibular unificado. Portando, é necessário somente fazer a inscrição online e comparecer à Central de Atendimento de alguns dos dois campi da UniFaj para se matricular. Essa regra vale também para as pessoas que já fizeram uma ou mais graduações.