O Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, por meio do Programa Sociocultural – TOM, que busca promover arte e cultura gratuitamente para a população, apresenta o concerto “A Praça é Nosso Palco”, no próximo sábado, 26, a partir das 10h30, na Praça Umbelina Bueno, em Jaguariúna. O concerto “A Praça é Nosso Palco” apresentará o talentoso pianista Pedro Sperandio e convidados. O jovem músico vem conquistando seu merecido lugar de destaque em meio à nova geração de pianistas brasileiros. Dotado de uma marcante personalidade artística, enorme criatividade interpretativa e solidez técnica, o jovem músico também traz consigo uma vasta bagagem cultural, adquirida através de seus estudos e inúmeras apresentações em ambientes musicais distintos, incluindo Alemanha, França, Itália, Espanha, Canadá, EUA e Brasil.

O jovem, bacharel em música pela Universidade de São Paulo (USP), começou estudar música aos seis anos de idade. Estudou na École Normale Supérieure de Musique de Paris, na França, uma das escolas mais conceituadas da Europa, além do mestrado em musicologia no Departamento de Música e Musicologia na Université de la Sorbonne. Pedro trará um vasto repertório inspirado em grandes sucessos do compositor brasileiro e maior expoente da música do modernismo no Brasil, Heitor Villa Lobos. Para enaltecer e abrilhantar ainda mais o espetáculo, o jovem pianista contará com a presença de grandes convidados, como a violoncelista Lara Ziggiatti Monteiro.