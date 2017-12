A equipe de pedestrianismo Aacoruja (Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna), conquistou posições de destaque em participação na corrida 21K Evolution, no domingo, 10, onde Uilson Carvalho e Malizze Gonçalves se sagraram campeões da prova.

A competição, que contou com as distâncias de 7,14 e 21 quilômetros, e participação de mais de 500 atletas, teve a largada e chegada dentro do estacionamento do Shopping Center Limeira, de onde seguiu sentido Fazenda Itapema, percorrendo parte do trajeto em estrada de terra e explorando as belezas naturais do espaço.

Os corredores Uilson Carvalho e Malizze Gonçalves foram os campeões dos 7 km da corrida. Os dois lideraram suas respetivas provas, e chegaram com bastante folga (quase dois minutos) em relação aos segundos colocados. Ele terminou com 23m38 e ela com 35m27.

Uilson já está habituado a subir no pódio, só este ano foram mais de 15, a maioria nas três primeiras colocações. Já para Mallize, a sensação foi bem diferente, pois foi a sua primeira vez no posto mais alto do pódio na classificação geral. “Caraca, que alegria! E na última do ano deu campeã no geral feminino! Emoção demais, que sensação”, comentou Mallize, em sua página no Facebook.

Também pela categoria feminina, a mais nova ‘coruja’ (como são chamados os integrantes da equipe), Cicera Secco, conquistou a segunda posição na faixa etária de F30/39 anos com o tempo de 38 minutos e 42 segundos.

Nos 14 km masculino, Sebastião Vida também subiu pódio geral, sendo o terceiro classificado, terminando em 53 minutos e um segundo.

Os 14 e 21 km tinham um percurso mais difícil, pois tinham a sua maior parte percorrida em terra em meio a um canavial. Ele que esteve parado por um mês, devido a uma lesão, voltou aos treinos há pouco tempo. “Fiz uma corrida controlada, me poupei no início, e aos poucos fui melhorando. Em alguns pontos do percurso tinha lama, o que me deixou receoso, mas deu tudo certo”, contou Sebastião.

Ainda nos 14 km, Luis Fabiano ficou em segundo lugar na categoria M40/44, com o tempo de 1h10m33, e também foi o primeiro pódio deste atleta.

Nos 21 km, Ivan Pinheiro foi 2º na categoria M30/39 terminando em 1h30m05. “Percurso pesado, mas muito feliz. Valeu galera, obrigado pelo incentivo. Vai Coruja”, comemorou Ivan.

Outro corredor alcançou o lugar mais alto do pódio, Fernando Figueiredo pela faixa etária M45/49 anos com o tempo de 26 minutos e oito segundos nos 7 km.

Os outros pódios foram para Antônio Ferreira, 2º na categoria M60/64. Antônio Dionizio foi, também, segundo na categoria M65/69. Também fizeram parte da equipe os atletas André Buzo e Felipe Guilherme.

A equipe também esteve presente na Meia Maratona Arraso de Piracicaba, e no 3º Aquathlon – Acqua Corpo/Aacoruja. Para muitos dos atletas esta foi a última corrida do ano, mas alguns participarão da tradicional e internacional São Silvestre de São Paulo. E em 2018, a Aacoruja já divulga a sua participação no dia 14 de janeiro, em prova na cidade de Americana.