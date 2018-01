No próximo mês de fevereiro, em data ainda a ser definida, a população do bairro Roseira de Cima irá contar com mais conforto e segurança na hora do atendimento médico. A Prefeitura de Jaguariúna irá inaugurar o novo prédio da Unidade Básica de Saúde do bairro. Nesta terça-feira, a secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, fez uma vistoria nas instalações que estão em fase de acabamento.

A nova UBS Roseira de Cima vai oferecer atendimento de Clínica Geral, Ginecologia, Pediatria, Psicologia e Enfermagem. “Atualmente, a UBS funciona em outro prédio muito menor e que não tem o conforto que este irá oferecer. Aqui, os pacientes terão muito mais espaço, salas confortáveis e consequentemente mais segurança”, afirma a secretária.

Ainda de acordo com a secretária de Saúde, a obra segue os padrões arquitetônicos preconizados pelo Ministério da Saúde e é classificada como UBS de Porte 2. “Isso significa que essa unidade tem a estrutura necessária visando a ampliação do atendimento, ou seja, conforme a demanda aumenta pode ser aumentado o número de profissionais da saúde para melhor atender a população”, explica Maria do Carmo. A UBS Roseira de Cima irá funcionar na rua Macieira, 463, no bairro Roseira de Cima.