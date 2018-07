Edmilson Alves

edmilson@gazetaregional.com.br

A primeira emissora de televisão de Jaguariúna já está no ar: a TV Artes, canal 19.1, transmitida totalmente em HD (Alta Definição). Com o ‘slogan’ “TV Artes, com a cara de nossa gente”, a emissora sintetiza nesta mensagem a importância e os benefícios que trará para toda a região, por meio de sua programação de qualidade, envolvendo toda a sociedade. Além de Jaguariúna, o sinal também chega a Holambra, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Artur Nogueira e Campinas.

A TV Artes, com a concessão federal voltada à programação educativa, apresenta em sua grade de programação as produções locais, que já podem ser conferidas. Ao todo, a emissora já produz oito programas, seja em estúdios ou com gravações externas. Os programas educativos, por exemplo, a emissora está com a parceria e a produção dos conteúdos com a UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna).

Segundo o diretor artístico da emissora, Rogério Guimarães, a emissora já trabalha para ampliar o número de programas produzidos. “Vamos, em breve, entrar com uma programação completa, com programas culturais, jornalísticos e educativos, com muito entretenimento, filmes, programas infantis e documentários”, salientou.

Segundo Guimarães, a intenção também é transmitir os grandes eventos que acontecem na cidade, como o Rodeio, shows e esportes. “Ca

da vez mais, vamos ampliar nossa programação, com mão de obra da cidade, e levar ainda à população os fatos do dia a dia, flash jornalísticos e muita prestação de serviços’, completou o diretor.

Atualmente, o público já pode conferir a produção local, como, por exemplo, o jornalismo, com o Jornal da Cidade, apresentado por Billy Rovaron. Há ainda o “Mistura Fina”, comandado por Mariane Negri, com muita informação de moda, saúde e beleza. Na linha musical, a TV Artes apresenta o “Super Mix”, com muitos vídeos clipes, com Ingrid Naruishi, e “Aumenta o som ai”, musical sertanejo, apresentado por Wagner Alexandre.

Para quem aprecia entretenimento já está no ar o “Assim é Portugal’, programa de Turismo, apresentado por José Carlos Pereira. Há ainda o “Cotidiano’, uma revista eletrônica, comandando por João Leite. Dentre a programação, destaque para o “De papo com o chef’, voltado à culinária, com o comando de Wellington Farqui.

APLICATIVO

Outra novidade da TV Artes é o aplicativo que pode ser baixado nas lojas virtuais, e por meio dele assistir a programação ao vivo da TV Artes, com qualidade de imagem e som, ao alcance das mãos, em qualquer lugar. O aplicativo da TV Artes é gratuito para Smartphones.