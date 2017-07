O trio jaguariunense da AACORUJA, formado pelos atletas Ivan Pinheiro, Sebastião Vida e Uilson Carvalho, faturou o título na Maratona de Campinas, no domingo, 16. Eles concluíram os 42km, com o tempo de 2h47min15s. Esse tempo garantiu ao trio o título de maneira expressiva, pois conseguiu a vitória fazendo uma diferença de 21 minutos para o 2º colocado.

A equipe foi representada ainda por outro sexteto, mas não conseguiu o pódio ficando em 6º lugar. No individual, destaques para Donisete Leão que terminou em 21º no geral e 6º na categoria 40/44 anos, com o melhor tempo nesta distância para um jaguariunense, com 3h8m26s. Já Jussara Paschoim terminou na 25ª posição no geral feminino e foi 3ª em sua categoria. Também completaram os 42 km: Severino Mauricio e Lohan Gregório.

Outros destaques: Kátia Malachias foi 1ª colocada, na categoria 55/59 anos, nos 7 km e Joaquim Alves da Silva, 2º lugar de 60 a 64 anos, nos 21 km. A equipe contou com a participação de 40 atletas na competição, com apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL).