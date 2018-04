O próximo domingo, 8 de abril, será um dia especial para os Mountain Bikers de Jaguariúna e região. Isso porque, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna através da secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL), a segunda edição do Jaguariúna Mountain Bike Day, realizada a partir das 6h30 com saída do Parque dos Lagos, será marcada pela inauguração da “Trilha do Esporte”, o circuito oficial da cidade.

Conforme o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, a “Trilha do Esporte” será um espaço democrático que permite a prática de varias atividades. “Com 30 quilômetros de extensão, esse circuito promete atrair moradores da cidade e grupos de toda região, não só para andar de bicicleta, mas também para caminhadas e até passeios a cavalo”, disse o secretário.

Sucesso na primeira edição, com mais de 500 participantes, o evento promete ser ainda melhor. A organização informa que toda uma estrutura está sendo preparada, com alongamento para os ciclistas antes da partida, carros e pontos de apoio durante e na chegada do passeio e um show especial com a Banda Valquíria, além de entrega de um kit especial e sorteio de brindes.

Para participar é necessária a doação de um quilo de alimento ou R$ 10 por pessoa. A inscrição pode ser feita através do site www.marujostore.com.br ou no dia e local do evento.

“Essa inscrição gera ao participante uma pulseira, essa pulseira da direito a usufruir das frutas, isotônicos e barras de cereais dos pontos de apoio, além de garantir a participação em sorteios, que inclui prêmios como dez aulas práticas de mergulho e uma bicicleta TSW, também permite descontos no restaurante Bar dos Lagos”, comentou Fernando Costa, um dos organizadores do Mountain Bike Day.

Além do apoio da SeJEL, o poder público disponibilizará ainda viaturas da Guarda Municipal, equipes do Departamento de Trânsito e Transporte (Detransp) e ambulâncias da secretaria de Saúde, para garantir a segurança dos ciclistas.

Confira o Cronograma do evento:

06:30h – Abertura do Credenciamento

07:45h – Alongamento para os ciclistas – Academia FocoFitness

08:00h – Saída do passeio

10:00h as 11:30h – Previsão de Chegada

10:00h as 11:30h – Show da Banda Valquíria + Entrega do KIT e Sorteios para participantes credenciados (horário dependerá da chegada dos ciclistas).