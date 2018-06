Será realizado neste domingo, 17 de junho, a quadragésima quinta edição da Cavalaria Antoniana de Jaguariúna. A saída das comitivas organizadas, além dos cavaleiros e amazonas que tradicionalmente participam do evento, vai ser a partir das 10h, da rotatória ao lado do posto de combustíveis no bairro Capotuna.

A Cavalaria é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), que cuida de todos os detalhes da organização, e anunciou que o percurso será o mesmo do ano passado, com concentração e partida do balão do Capotuna.

Em seguida, o cortejo segue pelas ruas Minas Gerais, Coronel Amâncio Bueno, Júlio Frank, passa pelo Centro Cultural Zi Cavalcanti e continua pelas ruas Uruguai, Portugal, Argentina e Itália, entrando pela Avenida Antarctica até chegar à Red Eventos.

A programação após o desfile terá apresentação musical da dupla Bruno e Gustavo, a partir das 14horas, na Red Eventos, com entrada gratuita e estacionamento liberado para os participantes.

De acordo com a titular da Setuc, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, a Cavalaria Antoniana une tradição e religiosidade, o que a coloca como um dos mais importantes eventos no calendário municipal.

“Estamos nos preparando para receber comitivas de cidades vizinhas, de outras regiões do estado e até de Minas Gerais, pois o objetivo é manter viva essa tradição religiosa, que tem tudo a ver com Jaguariúna”, disse a secretária.

Enquanto organizadora da Cavalaria Antoniana, a Setuc contará com o apoio das Secretarias municipais de Saúde, com ambulâncias para eventuais atendimentos, e de Segurança Pública com a Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito e Transportes (Detransp).