Com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, a vigésima quarta etapa do Circuito Cidades Paulistas de Corrida de Rua, será realizada em Jaguariúna no próximo domingo, 29 de abril, com largada às 8h, no Centro Cultural. Com corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada de 5 quilômetros, o evento valoriza a participação de pessoas de todas as faixas etárias.

Conforme a organização, a competição conta com recursos do Programa de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo.

Devido ao encerramento das inscrições no último dia 20 de abril, sexta-feira, a retirada do kit de participação será no sábado, 28 de abril, das 10h às 16h, no Ginásio Caio Pompeo de Toledo (Azulão), localizado na Rua Amazonas, 848, no Jardim Sônia. Não haverá entrega de Kits após o horário programado e nem no dia do evento.

De acordo com o regulamento do circuito, os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência para receberem as instruções finais. As provas terão duração máxima de duas horas e os participantes que estiverem fora do tempo limite, serão desclassificados. O regulamento completo está disponível no site http://www.circuitocidadespaulistas.com.br/etapa-24-regulamento/ .