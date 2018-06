Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram a 45ª edição da Cavalaria Antoniana em Jaguariúna, realizada na manhã do último domingo, 17 de junho. O evento é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Tursino e Cultura (Setuc) e faz parte do calendário anual do município.

A organização repetiu o trajeto do ano passado, após concentração e largada do balão do Capotuna, com encerramento no recinto da RedEventos.

Cavaleiros, amazonas, comitivas inteiras de Jaguariúna e região, além de moradores

de fazendas, sítios e haras também da região ajudaram a manter a tradição religiosa e que remete às raízes da vida rural, marca do povo do interior.

Na passagem pela Matriz Nova de Santa Maria houve a bênção do padre Milton Modest

o aos cavaleiros, animais e veículos que dão vida à Cavalaria.

O percurso teve toda a estrutura garantida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e foi encerrado no re

cinto de rodeio da Red Eventos, onde um telão serviu para que os participantes assistissem ao jogo entre Brasil e Suíça, pela Copa do Mundo de Futebol da Fifa, disputada na Rússia. A partida terminou empatada em 1 x1.