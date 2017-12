Os alunos das escolinhas esportivas da Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer) entraram em quadra no sábado, 25, para disputas entre mais uma categoria do Torneio Internúcleos de Futsal, o Sub-12, que teve os seus finalistas definidos.

Na ocasião, estiveram presentes os núcleos de alunos da Roseira, São José, Florianópolis, Nova Jaguariúna e Azulão, contando com a participação de 92 atletas.

No total, sete equipes disputaram com os núcleos Roseira e São José, participando com duas equipes por núcleo, que foram computados 43 gols em nove partidas.

As equipes finalistas são: Roseira e São José, que se enfrentam na final no próximo dia 9 de dezembro.