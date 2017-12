Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja, juntos no mesmo palco, para uma emocionante releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras, e claro, a vida de milhares de pessoas. Almir Sater, Sérgio Reis e Renato Teixeira presenteiam mais uma vez o público com o show Tocando em Frente, que chega a Jaguariúna dia 16 de dezembro para apresentação na Red Eventos. Os ingressos já estão à venda.

Músicas como Romaria, Trem do Pantanal, Panela Velha, O Rei do Gado, Frete, Chalana, e claro, Tocando em Frente, são apenas uma pequena amostra do rico repertório do show. “Cada um de nós possui uma função específica; eu fiquei com a parte musical e arranjos, Renato Teixeira foi eleito o porta voz do trio, e Sérgio Reis é o carisma personificado”, brinca Almir Sater.

O espetáculo é uma celebração à música sertaneja e à carreira de cada um dos artistas. “Um show que começa com Romaria, traz consigo muita responsabilidade”, afirma Renato Teixeira, revelando a primeira música do repertório. “Essa foi minha única exigência, que Romaria desse início ao espetáculo”, comentou Sérgio Reis.

A ideia para a turnê nasceu após o lançamento do primeiro disco de inéditas de Almir Sater em parceria com Renato Teixeira, AR, lançado pela Universal Music. Algumas músicas do AR estão no repertório, como Bicho Feio, Peixe Frito, e Amor Leva Eu. Os dois artistas, que deram vida à canção que dá título ao show Tocando em Frente, convidaram o amigo e vizinho Sérgio Reis, para juntos escreverem mais um capítulo de suas consagradas carreiras.

Será um verdadeiro passeio por toda a história do gênero, contada por esses três ícones, afinal, é impossível separar o sertanejo de raiz das carreiras de Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis.

