A decisão da Taça de Prata do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, foi marcada pelo confronto entre Roseira Veterano e Jardim Eliza, no Estádio Municipal. Os dois times buscaram o ataque o tempo todo em busca dos gols, mas quem conseguiu melhor desempenho foi o Roseira Veterano, que venceu o jogo, pelo placar de 2 a 1 e comemorou a conquista do troféu de campeão deste ano. Este foi o terceiro título da equipe Roseira nessa divisão do campeonato.

O jogador Jonas disse que foi uma conquista positiva para esse elenco, pois é um time de veterano formado por 98% dos jogadores com idade acima de 35 anos, então, foi um desafio para o grupo. “Estamos contentes pelo nosso desempenho. Nós entramos para participar e acabamos levando a sério demais que fomos premiados com o título”, comemorou Jonas completando que o troféu de campeão veio com garra e experiência do grupo.

O técnico Zezinho disse que a felicidade é imensa ao conquistar mais esse título para a Roseira. “Foi muito trabalho e não foi fácil chegar a essa final, mas conseguimos a vaga com méritos”, disse o técnico completando que a Roseira Veterano jogou com raça, amor, dedicação e honra a camisa, sempre respeitando os adversários.