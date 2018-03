O vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, apresenta seu show acústico na quinta-feira (15/03), a partir das 19h, no Saloon San Antonio, em Jaguariúna. O evento conta também com a presença do músico Ivan Sader (Banda Roks) e do Bando Doolin – Nas Terras do Coroné, banda de Jaguariúna que apresenta músicas inspiradas na temática “Velho Oeste”, passando pelo country rock, dark country e folk.

As vendas dos ingressos acontecem no local do show, localizado à Rua José Alves Guedes – Jardim São João, N° 360.

O MÚSICO

Tico Santa Cruz é músico, compositor, escritor, ativista e criador da banda Detonautas Roque Clube, onde emplacou diversos sucessos ao longo de seus 21 anos de estrada, como “Outro Lugar”, “Quando o Sol Se For”, “Olhos Certos”, “Ei Peraê!!!”, “O Dia Que Não Terminou”, “Só Por Hoje”, “Tênis Roque”, entre outros. Detonautas foi banda de apoio em diversos shows internacionais como, Silverchair, Red Hot Chilli Peppers, Evanescence, System of a Down, Guns N’ Roses, Marky Ramone e The Offspring. Recentemente, Tico lançou o livro infantil “O elefante e a borboleta”.

O SALOON

Inaugurado no início de 2018, o Saloon San Antonio é um legítimo Pub do Velho Oeste. Desde sua criação apresenta um novo conceito de bar, gastronomia e entretenimento. Em um ambiente intimista, os frequentadores da casa ficam cara-a-cara com seus ídolos. Grandes artistas brasileiros passarão pelo palco do Saloon San Antonio ainda este ano, vale acompanhar a agenda.

SERVIÇO