O humorista Thiago Ventura abriu uma sessão extra em sua apresentação solo do espetáculo “Só Agradece”, que fará no Teatro Municipal, em Jaguariúna, dia 21. Marcado para ocorrer somente às 21h, a assessoria de imprensa do artista informou que abriu um novo horário de apresentação, no mesmo dia, às 18h.

Este é o segundo show solo de Thiago Ventura. Na apresentação, ele faz piadas e conta histórias engraçadas sobre os seus últimos anos como comediante de ‘Stand Up’. Do início da carreira até a recente turnê, além de momentos da vida pessoal e viagens internacionais, sempre com seu inconfundível estilo da ‘quebrada’.

CARREIRA

Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura se dedica à comédia stand up desde 2010. Está em cartaz desde maio de 2016, em São Paulo, com o show solo “Isso é tudo que eu tenho“, no Teatro Shopping Frei Caneca.

Fenômeno de público e crítica por onde passa, já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil, entre eles o palco de comédia ‘Stand Up’ da Virada Cultural Paulistana, Risadaria e Festival de Férias. Fez shows para os brasileiros no Japão, Estados Unidos e Dublin. Faz parte do elenco do ‘Comedians Club’, a principal casa de comédia do país.

Já na internet, seus vídeos geram mais de 20 mil compartilhamentos e mais de 2 milhões de visualizações em pouco mais de 3 dias, muitos vídeos contam com mais de 50 milhões de acessos.

SERVIÇO