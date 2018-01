Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

A partir de sábado, 30 de dezembro, os ônibus das linhas intermunicipais de Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Artur Nogueira (Via Holambra) começaram a fazer o embarque e desembarque de passageiros na plataforma ‘6A’, do Terminal Metropolitano Prefeito ‘Magalhães Teixeira’, em Campinas.

A mudança foi anunciada pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) em meados de novembro, durante reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Com a alteração do ponto de embarque e desembarque, a EMTU informou na semana passada que os pontos, sentido Jaguariúna, da Rua Dr. Ricardo, Praça Júlia Lopes e o da Rua Onze de Agosto foram desativados. Com isso, após partir da rodoviária, a próxima parada será na na Rua José Paulino, esquina com a Rua Bernardino Campos.

A utilização da plataforma do Terminal Metropolitano é uma reivindicação antiga dos passageiros. O pedido já vem sendo feito há algum tempo. O vereador Afonso Lopes da Silva (PPS) é um dos responsáveis por essa alteração.

“Participamos de várias audiências públicas, e aí veio a resposta tão esperada que a população esperava, agora os usuários vão ter mais segurança, sem dúvida, uma vitória da população de Jaguariúna”, destacou Silva, à época que o anúncio foi feito pela EMTU.

Ao todo, a EMTU realizou a migração de 24 linhas para o Terminal Metropolitano, em três fases. A de sábado, 30 de dezembro, é a última alteração. Com isso, segundo a EMTU, o Terminal Metropolitano passará a operar com 60 linhas, com previsão de mais de 100 mil passageiros ao dia.