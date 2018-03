Três apresentações, cerca de 800 espectadores e muita, muita alegria e diversão. Foi assim a passagem do Teatro Itinerante Biriba pelo bairro Imigrantes no último final de semana, dias 16, 17 e 18 de março. Famílias inteiras foram conferir as sessões gratuitas realizadas na praça da caixa d’água.

A ação, promovida pela Prefeitura, é realizada por meio de parceria com o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, o ProAC. A atração reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido para descentralizar a programação cultural, artística e de lazer do município, incentivando o acesso de moradores que moram em regiões distantes do centro.

A monitora escolar Joselina Aparecida da Silva foi conferir a apresentação com a filha de 5 anos, a irmã e os amigos. Ela gostou de acompanhar o show bem pertinho de casa. “No centro muitas pessoas não têm condições de ir, não têm carro para ir. E à pé ninguém vai mesmo”, disse. “Tendo aqui no bairro é outra coisa. Todo mundo mora aqui, vem à pé, é perto. É a melhor coisa”.

Uilson Rodrigues levou o filho João Victor de 9 anos para ver o espetáculo. Ele também aprovou a iniciativa. “É mais perto. Eu não preciso estar deslocando longe. É bem bom”, falou. Ainda segundo ele, a realização do teatro no bairro “é uma boa opção, reúne mais os moradores”.

A companhia teatral Biriba já completou mais de sete décadas de existência. São cinco gerações dentro da família de Waldir Roque, diretor artístico do espetáculo que reúne elementos cênicos, circenses e de comédia contemporânea.

“Foi um grande sucesso. Famílias inteiras curtiram juntas, se divertiram”, comemorou a diretora municipal de Turismo e Cultura Alessandra Caratti. “Estamos procurando responder a uma preocupação do prefeito, que é um grande incentivador da cultura e quer promover o acesso de cada vez mais pessoas às atividades realizadas na cidade”.

Essa foi a segunda passagem do Teatro Itinerante Biriba pela cidade. O grupo esteve em Holambra em junho do ano passado para três apresentações na Rua da Amizade (Rua Coberta).