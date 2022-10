Taurus de Assadores e Churrasqueiros e Barber Festival vão agitar fim de semana em Itatiba

Eventos ocorrem de forma simultânea entre os dias 7 e 9 de outubro, sexta-feira a domingo, no Centro de Turismo e Lazer Luís Latorre, o Parque da Juventude; programação conta com muita comida, cerveja e música

O mais consagrado encontro de assadores e churrasqueiros BBQ do interior do Estado de São Paulo vai parar Itatiba e região entre os dias 07 e 09 de outubro, com atrações de sexta-feira a domingo. O Taurus Festival, que arrasta por onde passa uma legião de apaixonados pelo churrasco preparado a céu aberto, ocorre simultaneamente ao Barber Festival no Centro de Turismo e Lazer Luís Latorre (Parque da Juventude), um dos principais cartões-postais da cidade do Circuito das Frutas.

A programação será das 17h às 22h na sexta-feira, 07, e das 11h às 22h no sábado, 08, e no domingo, 09. De conceito inovador, o Taurus leva a Itatiba toda a qualidade e diversidade da gastronomia assinada pelos principais chefs do circuito BBQ. Além disso, destacam-se os diferentes estilos e sabores de cervejas e chopes e a eclética programação de shows, que proporcionam a oportunidade para uma inesquecível confraternização de famílias e amigos.



O Taurus também conta com um espaço exclusivo para as crianças, que terão a chance de se divertir gratuitamente nos brinquedos infláveis instalados no parque. O festival ainda é pet friendly para que os verdadeiros “amigos do peito” não fiquem de fora da grande festa que celebra o churrasco.

“Itatiba e região terão a chance de vivenciar diferentes experiências durante o final de semana em que o Taurus visita à cidade. É uma festa de ótima gastronomia, grande variedade de cervejas artesanais e música. Nossa proposta é levar entretenimento para o público de todas as idades em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Taurus, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

BARBER FESTIVAL TAMBÉM É ATRAÇÃO

O Taurus – Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ tem a companhia no Parque Luís Latorre, em Itatiba, entre os dias 7 e 9 de outubro, do Barber Festival. O evento conta em sua programação com palestras e uma feira de exposição e vendas de peças, acessórios, equipamentos e produtos ligados ao universo das barbearias.

Além disso, o Barber Festival conta com um espaço exclusivo para entretenimento e traz como atrações os barbeiros Nariko e Léo Reis, referência no segmento.



PERFUME DE CHURRASCO NO AR

Quem visitar o Parque Luís Latorre, em Itatiba, no interior de São Paulo, entre sexta-feira e domingo, poderá degustar um cardápio diversificado só encontrado na arena Taurus. Fãs do churrasco terão à disposição pratos e iguarias com assinatura de 15 dos principais assadores e churrasqueiros do estado, cada um com sua peculiaridade de cortes e formas de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

Quem é apaixonado pelos aromáticos e incrementados hambúrgueres, que mal cabem na boca, tem como opção se lambuzar com as “gordices” do Betones BBQ, Fumaça de Chef e a Brasa BBQ Burger. Outra atração é a estação Paraty, que traz costela preparada no bafo, sanduíche de costela e fritas ou o de costela e cream cheese.

A chef Patrícia Sally leva a Itatiba a famosa costela de chão, croquetas recheadas com costela e o inigualável bacon empanado. Uma dica: ninguém pode deixar a arena do festival sem experimentar os sabores dos pratos preparados pelo chef Dindo. Ele prepara o tradicional porco espalmado e acompanhamentos como arroz carreteiro, baião de 2 e feijão tropeiro.



Já chef Leo, do Dom Pimenta, chega a Itatiba com o Brisket – peito de boi defumado por 12h –, além da costelinha suína BBQ ao molho de Jack Daniel’s e Mc n cheese, o brisket Mc n cheese, e a Buffalo Wings – meio da asa do frango com sabor defumado ao molho Ranch.



Outras opções para “matar a fome” na arena BBQ são a costelinha pururuca, provoleta e o ancho do Estalar do Fogo; a picanha, defumada ou in natura, e o lollipop (magníficos pirulitos de coxa de frango), do Giaretta Brasa & Sal, além do joelho de porco servido em porções ou no recheio de suculentos croquetes preparados pela Eisbein BBQ. A estação ainda traz como novidade o croquete holandês de frango.



E tem mais: os irmãos Crivelaro’s apresentam aos visitantes o cupim defumado em porções, pratos e sanduíches, além de arroz crocante e o magnífico feijão texano. A arena dos assadores ainda conta como os mais procurados torresmos de rolo do estado, servido pelo Bom e Velho Churrasco.



A estação Bulls BBQ promete contagiar o público com a costela defumada, além dos cortes suínos pork belly (carne da barriga de porco) e o pulled pork, carne do ombro do porco servida desfiada após horas de preparação. Quem ama frutos do mar, o Taurus conta com a paella à marinera na brasa do chef Márcio da 013 Gastronomia.



TUDO DESCE BEM COM CERVEJA

Para harmonizar o rico cardápio nada melhor que as cervejas artesanais da Cervejaria Campinas, patrocinadora oficial do Circuito Taurus 2022. E para completar a refeição, o Taurus conta com uma ala de sobremesas com diferentes opções de churros, shakes e cokies, que farão a alegria da criançada. E dos adultos também.



NOITES E TARDES COM MUITA MÚSICA BOA

Para agitar a arena do Taurus Festival em Itatiba cinco shows foram programados para atender diferentes públicos e gostos musicais.



Na sexta-feira, 07, a partir das 19h. a atração é o grupo Reprise Inédita. No sábado, 08, o Parque Luís Latorre recebe duas apresentações: às 13h, sobe ao palco Johnny Voxx. Depois, às 19h, a Legião Urbana Cover promete “balançar” o público.

Para fechar o festival no domingo, 09, BR 86 se apresenta às 13h. Já às 19h, a arena Taurus recebe o grupo U2 Cronos, com repertório formado por grandes sucessos da banda irlandesa.

