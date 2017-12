A Fetesp (Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo) realizou no dia 9 de dezembro o último Exame de Faixa Preta Coletivo de 2017 da capital, em sua sede na Academia Liberdade. E para esta graduação, Jaguariúna se destacou com excelentes conquistas do exame.

O exame contou com 55 candidatos para 1º Dan; seis candidatos a 2º Dan; cinco candidatos a 3º Dan; três candidatos a 4º Dan; e um candidato a 6º Dan. Nessa graduação, Jaguariúna esteve representada pelo professor José Luiz Olímpio Teodoro, candidato ao 2° Dan e pelo, agora instrutor, Davi Guilherme da Silva Reis para faixa preta 1°Dan, despontando como o mais jovem e primeiro formado, filiado à Fetesp, CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo) e Kukkiwon (Academia Mundial de Taekwondo). Além dessa conquista única, Davi destacou-se nessa avaliação com a melhor nota entre os 55 candidatos.

Davi, o mais jovem atleta formado faixa preta de Jaguariúna realiza seus treinamentos na Alliance Jaguariúna no VidAtiva – Movimento e Bem-estar, e no estúdio NR Fitness Fight. Esse desempenho vem da entrega ao Taekwondo, tanto do mestre como de Davi, com muitos treinos, concentração, foco e dedicação a cada passo, e acima de tudo, muito companheirismo nesse tempo de ensino e aprendizagem e amor a essa arte marcial.

Nesse caminho, Davi recebeu mais de dez faixas antes dessa conquista: faixa amarela, amarela ponta verde, verde, verde ponta azul, azul, azul ponta vermelha, vermelha ponta preta, candidato à preta e, finalmente, a faixa preta, o que pode levar de cinco a sete anos de prática, com conteúdos específicos para cada faixa.

Essa conquista importa ainda, por ser mais do que uma conquista pessoal do atleta Davi Guilherme, marcando a formação do primeiro faixa preta na carreira do professor José Teodoro, agora 2º Dan. O professor é o único em Jaguariúna que ensina em academias ligadas à CBTKD e Kukkiwon, lembrando que o atleta só pode disputar campeonatos nacionais, mundiais e olimpíadas se for faixa preta e filiado a uma federação ligada a essas entidades. Ressalta-se ainda que quanto mais cedo o atleta alcançar a faixa preta, maiores serão as chances de disputar uma olimpíada.

Em 2017, os lutadores tiveram ótimos resultados nas competições estaduais, entre estes, a conquista do terceiro lugar por equipes na Copa São Paulo que foi disputada com a participação de 73 equipes filiadas à Fetesp. Davi se sagrou Bicampeão Paulista Kyorugui (luta) e Poomsae (formas), Bicampeão da Copa São Paulo Kyorugui e campeão Copa São Paulo de Poomsae.

O Taekwondo é uma modalidade olímpica com alto custo para seus praticantes, como gastos com equipamentos de segurança, viajem e alimentação.

“Nesse sentido, agradecemos o apoio e suporte financeiro para as aulas e competições recebidos da Alliance Jaguariúna do VidAtiva – Movimento e Bem-estar, do estúdio NR Fitness Fight, da Secretaria de Juventude, Esportes e Juventude e da Redil importadora e exportadora de embalagens Ltda. Nosso muito obrigado aos amigos, pais e responsáveis, incansáveis nessas conquistas”, agradece o professor José Olímpio.