Implantado há um ano pela Secretaria Municipal de Educação, projeto faz sucesso ao aproximar os pais e a comunidade do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas.

A comunidade da Escola Municipal Prefeito Francisco Xavier Santiago, que pertence à Rede Municipal de Ensino de Jaguariúna, foi o palco das comemorações do 1º ano de aniversário do projeto “Escola Amiga”, implantado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação. E a festa foi um sucesso, fazendo jus à iniciativa e reunindo cerca de 600 pessoas na manhã do último sábado, 10 de março.

Alunos da escola e seus familiares puderam curtir atrações variadas como cama elástica (pula-pula), escorregador inflável, personagens do cinema (Homem de Ferro foi um deles), pintura de unhas, jogos recreativos (xadrez), brincadeiras comandadas por palhaço, coral de vozes com os estudantes, aferição de pressão arterial, Bazar de roupas e alimentos a preços acessíveis e venda de bolos.

Para a garotada, uma diversão a mais foi viver a experiência de ser modelo por um dia, desfilando na passarela em meio aos olhares atentos da plateia. As orientações sobre como encarar esse desafio ficaram por conta de profissionais do ramo, que voluntariamente deram dicas às meninas e aos meninos.

“Foi uma satisfação muito grande ver os alunos e seus familiares participando ativamente de mais esta edição do Escola Amiga, um projeto que nasceu há um ano e foi implantado justamente com esse objetivo, que é proporcionar lazer e prestação de serviços à comunidade, trazendo-a para dentro das escolas e promovendo uma integração cada vez maior entre as equipes pedagógicas e a comunidade escolar”, resume a diretora de Educação Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa.

O prefeito Gustavo Reis prestigiou o evento, assim como o fizeram a vice-prefeita Rita Bergamasco e os vereadores Afonso Lopes da Silva (Silva), Walter Luiz Tozzi (Waltinho), Cássia Murer Montagner (Cássia Murer) e Davi Hilário Neto (Davizinho), que conferiram de perto as atividades.

“Educação, como um todo, não ocorre apenas em sala de aula, mas em iniciativas como essa, que mostram aos pais como a escola é uma ferramenta importante nesse processo, que conta, obviamente, com a participação da família, que deve participar ativamente, seja acompanhando o desenvolvimento da criança nos estudos ou participando com ela das atividades”, declarou o prefeito.