Soluções e caminhos para endividamento

No ano de 2021 o número de famílias brasileiras endividadas bateu recordes, como é facilmente perceptível por parte daqueles mais atentos a realidade econômica que os cerca e também nos foi mostrado pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio (CNC). De acordo com a CNC, em 2021 se contabilizou uma média de 70,09% das famílias endividadas em todo o país.

Com este alto nível de endividamento das pessoas também surgiram alguns debates e algumas dúvidas que precisam ser avaliadas. O primeiro questionamento que muitas pessoas passaram a se fazer foi: quão ruim realmente é estar com o nome sujo? Bem, sendo sincera, caso sua opção seja pagar as contas ou ter onde dormir e o que comer, obviamente que alimentação e moradia são prioridades.

Mas considerando que você, apesar de alguma dificuldade que tenha lhe levado a sujar o nome, possui condições para seguir quitando suas dívidas mesmo que de uma forma mais difícil que a pensada no momento em que se contraiu o débito, então a melhor opção é sempre apostar em manter-se com o nome limpo.

Se for necessário renegociar o prazo da quitação e os valores das parcelas? Renegocie. Melhor passar mais tempo, mas seguir tendo crédito do que simplesmente jogar tudo para o ar e ver todas as portas do mercado financeiro se fechando para você.

Manter-se com o nome limpo na praça traz uma série de vantagens para os indivíduos. Caso você apresente alguma restrição de crédito ao seu nome em órgãos como o Serviço de Proteção ao Crédito -SPC Brasil, Boa Vista e Serasa descobrirá que não conseguirá fazer coisas como financiar algo que deseje, tirar um cartão de crédito e no caso de algumas instituições você não conseguirá sequer manter os cartões que já tem.

Algumas empresas possuem como regra suspender qualquer forma de crédito para pessoas que estejam com o crédito negativado, incluindo assim suspender limites de cartões de crédito que já estejam em posse do indivíduo.

Nesse sentido que existem no mercado empresas especializadas na busca por garantir que todas as pessoas tenham condições de quitarem suas dívidas e se manterem com o nome limpo. Ajudar estas pessoas que estão com seus nomes negativados, esta é a missão de empresas como a EipCred.

Criada pensando em facilitar a relação dos indivíduos com o próprio dinheiro e como uma forma de lhes garantir a libertação de um ciclo devedor que a EipCred está no mercado. Tendo exatamente dentre os seus produtos um que pode ser muito interessante para uma parcela da população que sofre com alguma dívida ou que as vem acumulando, o nome limpo tornando o inadimplente em adimplente.

A assessoria é um mercado que possibilita que estas pessoas que tem alguma complicação financeira consigam um tempo de respiro com o retorno do seu crédito para que assim quite as suas dívidas tudo em um único ciclo. Através da ativação deste serviço é possível para o indivíduo que está endividado que ele retome o crédito e assim retome meios financeiros que facilitem sua recuperação.

Um caminho para o seu objetivo de recuperação, isto é o que busca ter o Limpa Nome. Muitas vezes para estas pessoas endividadas não falta a vontade de quitar suas dívidas, mas o volume financeiro e as condições ofertadas para alguém negativado são proibitivos para a maioria destas pessoas. Pensando nisso que surge este produto.

Ao unir e baixar todos os débitos com valor plausível pode-se e voltar a poder adquirir crédito o indivíduo volta a abrir meios para ser capaz de planejar suas finanças e assim garantir que não terá mais pesadelos com a próprias dívidas. Por isso é tão importante que as pessoas que possuem alguma dívida, mas acreditam que não tem condições de se livrarem delas avaliem o serviço da assessória e juntar as dívidas em um único montante como uma possibilidade de alcançar meios disponíveis para voltar a ter o nome integralmente bem quisto na praça.