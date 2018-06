Tomaz de Aquino Pires*

Após longo período de adversidades, germinou um esforço conjunto cujos primeiros resultados, agora, desabrocham em expectativas favoráveis. Satisfizeram-se exigências de infinitas planilhas que se reformularam à exaustão. Garantiu-se a efetividade do velho convênio com a Caixa Federal. A reunião do CONPHAAJ de abril realizou-se na Capela da Fazenda que já havia sido restaurada em 2012. Os conselheiros encontraram-na recuperada pela segunda vez. Foi contratado um profissional qualificado em restauro para realizar as devidas manutenções e conservações necessárias das instalações. Refez-se a instalação elétrica e houve reassentamento de suas portas e janelas. Obteve-se nova imagem de Santa Isabel. Arquiteto com mestrado sobre a Fazenda da Barra foi contratado para a condução dos trabalhos nos levantamentos históricos e arquitetônicos. O local está limpo. A fim de coibir a constante ação dos vândalos será ali inaugurada unidade da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) com o seu canil. A Administração Municipal têm procurado e tem recebido empresário interessado por esta importante obra de Restauro, através da Lei Rouanet, em contrapartida monta um Restaurante. Analisam-se propostas feitas. Os empresários praticam nobre ação, pois cooperam com a preservação de fundamental parcela da História da cidade e da formação de seu povo, cooperam com a formação de um Centro Cultural que servirá à população, e terão, consequentemente, os benefícios da Lei, caso se concretize tal parceria. Isto é imprescindível, pois o Restauro é trabalhoso, demanda financeira alta. Com união dos órgãos públicos, chegar-se-á ao nobre objetivo colimado. Neste momento abre-se Licitação para o Restauro e Revitalização da sede da Barra, do aqueduto e dos dois grandes galpões. Os conselheiros viram a Roda D’Água girando. Ligou-se a mesma que passa a funcionar, como uma fonte, de forma a reutilizar a água. O sonho de Jaguariúna é ver a água correr, novamente pelo aqueduto, pela sede, depois de tudo restaurado. O Patrimônio Municipal depende da atuação, zelo, colaboração de todo cidadão. Recuperar nossa memória, preservar nossa história, cuidar de nossa Identidade é ato de amor e dever de todo cidadão: Todos somos responsáveis!

Tomaz de Aquino Pires * é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes