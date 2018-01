Os skatistas de Jaguariúna têm ganhado destaque nas redes sociais com vídeos de suas manobras e toda a cultura envolvida na prática deste esporte radical, que para a maioria, se torna uma filosofia de vida, uma família.

Um dos exemplos, é o vídeo recentemente lançado, que traz material em formato de ‘minidocumentário’ de tudo o que o skate proporciona aos participantes em Jaguariúna e Campinas, intitulado – ‘0800vid’.

Segundo o skatista e produtor de ‘0800vid’ -, Flagra (Guilherme Roberto) de 20 anos, o skate é a sua arte, o seu estilo de vida que traz outra percepção da sua existência, do seu espaço e os vídeos são a maneira de transmitir esta vivência.

“Os vídeos são uma maneira de transmitir o que sentimos para outras pessoas. São também uma contribuição para a cultura, e uma maneira dos skatistas ‘puxarem o nível’ tentando novas manobras. O vídeo ‘0800’ teve o intuito de mostrar a cena de Campinas e Jaguariúna, filmado em sua grande maioria nas duas cidades, valorizando os ‘picos’ únicos do interior”, descreve Flagra.

A paixão pelo esporte é unanime em todos os entrevistados e participantes destes materiais audiovisuais, como para ‘Zuna’ (Elias Lisboa da Silva Junior), skatista há 10 anos, que comenta que só quem pratica o esporte sente esta vivência. “O skate representa o estilo nas ruas de forma diferente; só quem anda sabe. ”

De acordo com outro praticante, Elefante (Alexandre Polo do Valle Filho), a paixão surgiu quando começou a viajar, conhecer outras pessoas, e então percebeu que o skate é muito mais do que manobras. O skatista também ressalta que ainda falta apoio à modalidade esportiva na cidade, que sofre com a carência de uma ‘skateshop’ (loja com artigos especializados) com peças boas, e de eventos ligados ao skate.

Todos os entrevistados e participantes dos vídeos, têm como meta a vivência no skate, viajar e conhecer novas pessoas através deste esporte.

No caso de Ricardo Lisboa, praticante há nove anos, desde que sua paixão surgiu a descer a sua primeira rampa, os vídeos ajudam a mostrar que no interior também tem skate, e o esportista ressalta a sua meta no esporte: “Minha meta no skate é conhecer todos os lugares possíveis. ”

Para assistir a ‘0800vid’, basta pesquisar por este nome no YouTube -, local onde o vídeo está hospedado e já conta com muitos acessos.