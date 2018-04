Um dia memorável para Jaguariúna. Nessa quarta-feira, 11 de abril, o skatista jaguariunense Tiago Lemos foi convocado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk) para integrar a seleção brasileira da modalidade. Escolhido por um comitê técnico ele fará parte da equipe de 16 atletas, na modalidade Street. Essa foi a primeira convocação da história da seleção.

O anuncio da Confederação foi feito através do seu presidente, o lendário skatista Bob Burnquist e do consagrado nome da modalidade, Sandro Dias. Os atletas convocados para a seleção brasileira terão ajuda financeira, recursos humanos, departamento médico, centros de treinamento, viagens e participações em eventos internacionais, tudo isso visando os jogos olímpicos de Tokyo em 2020.

Para se manter na seleção e conseguir participar das olimpíadas, o skatista da cidade terá que repetir o bom desempenho dos últimos anos, quando foi destaque no cenário nacional e internacional. Conforme a CBSk, a convocação será anual e a partir de 2019 a seleção será formada através do Calendário Brasileiro de Skate, onde os três primeiros colocados serão automaticamente convocados e um comitê técnico escolherá o quarto atleta.

O Calendário Brasileiro de Skate será a principal fonte de pontuação para o ranking da CBSk. Divido entre 10 etapas, ele inclui cinco torneios na modalidade street e cinco da modalidade park, nas categorias masculino e feminino.

Conhecido por sua humildade, o fenômeno jaguariunense começou a andar de Skateboard muito novo e desde pequeno já se destacava. Em 2010, começou a ganhar notoriedade conquistando pódios e uma boa participação no mundial de Praga na República Tcheca. Acumulando bons resultados, Lemos foi projetado entre os grandes nomes do cenário Nacional e Internacional. Eleito por duas vezes (2015 e 2017) o skatista do ano, Tiago rodou o mundo e já ganhou um documentário contando sua trajetória.

Para o Secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael da Silva Blanco, esse é um grande momento para o esporte da cidade. “Nós conhecemos a história do Tiago, sabemos o quanto nossos jovens admiram ele e o bom exemplo que ele passa. Ficamos felizes com essa conquista e esperamos que ele consiga levar o nome da nossa cidade ainda mais alto”, comemorou o secretário.

Vale ressaltar que no final do ano de 2017 a Prefeitura de Jaguariúna através da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, após uma série de reformas estruturais e de manutenção, realizou a reinauguração da pista de skate “Ricardo Mathias de Queiroz”, no bairro Fontanella. De acordo com a SeJEL, pista é exclusiva para patins e skates e pode ser utilizada de terça a sexta-feira, das 9h às 21h; já aos sábados e domingos é das 10h às 20h.