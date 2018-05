Foi promovido um simulado, na terça-feira, 8, de acidente de trânsito na Unipinhal (Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal), envolvendo professores e alunos da instituição de ensino, profissionais da Renovias, Samu e Corpo de Bombeiros. A iniciativa integra o Movimento Maio Amarelo, dedicado a chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes no trânsito e que tem apoio da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

O exercício simulou a colisão entre uma motocicleta e um automóvel, com múltiplas vítimas em estado grave e leve, além de uma vítima fatal. Para realizar a demonstração do resgate, foram utilizadas ambulâncias da Renovias, SAMU e Corpo de Bombeiros, bem como viatura de inspeção de tráfego da concessionária e caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. Também houve participação de uma funerária.

De acordo com o coordenador de tráfego da Renovias, Alexandre Bueno da Silva, que fez a narração do exercício e explicou os procedimentos para os estudantes, a realização dos simulados que expõem a situação encontrada nos acidentes contribui para conscientizar os jovens sobre a importância da responsabilidade ao dirigir. “Reproduzimos uma situação vivenciada com frequência pelas equipes de resgate. É importante demonstrar a gravidade e as consequências da imprudência no trânsito”, enfatiza.

O simulado também contribuiu para o aprendizado dos estudantes do curso de enfermagem. Eles puderem acompanhar a realização de todos os procedimentos das equipes de APH (Atendimento Pré-hospitalar) durante o resgate às vítimas. “Compartilhar nossas experiências é importante para a formação de novos profissionais que irão atuar diretamente no trabalho de salvar vidas”, ressalta.