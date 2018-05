Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

A Sicredi Força dos Ventos SP, instituição financeira cooperativa, inaugurou na noite de quinta-feira, 3, sua nova sede em Jaguariúna, onde estão localizadas a agência e a sede administrativa, que fica na Rua Lauro de Carvalho, 872, esquina com a Avenida Marginal, no Centro.

Para isso, foi realizada um cerimônia, com as presenças de representantes da Sicredi, do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita Rita Bergamasco, de vereadores, secretários municipais, representantes da Polícia Militar, da UniFAJ, clientes da agência e convidados.

A empresa se instalou em Jaguariúna em 2014, num pequeno espaço nas dependências da Associação Comercial. A partir daí foi crescendo. “E neste atual prédio, que estamos inaugurando, com dois anos de construção, continuaremos a crescer. A Sicredi veio para agregar trabalho e desenvolvimento para Jaguariúna”, disse Irene Vermeulen, presidente da Sicredi.

O vice-presidente Theodorus Breg enalteceu o trabalho da equipe da presidente Irene. Já o gerente da agência Valdir Sgarioni salientou da importância da nova sede. “A estrutura de trabalho será melhor, estamos num espaço amplo, com dois mil metros quadrados”.

O prefeito Gustavo Reis elogiou a empresa pela alta qualificação da agência de riscos Standard & Poor´s, sendo atribuída a classificação AA – em escala nacional. Este é o maior rating possível para entidades financeiras. “A Sicredi atua numa política que concede a ela credibilidade, gera empregos e produtividade para o município. Com a Sicredi aqui, em Jaguariúna, quem ganha é a população”, enfatizou o prefeito.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados, com mais de 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.