O cantor romântico Daniel vai abrir a programação de aniversário de Jaguariúna, no dia 05 de agosto, no parque Santa Maria. O show encerrará o projeto Praças do Amanhã, em parceria com Sesi/Senai, que será o primeiro evento da programação festiva em comemoração aos 63 anos de Jaguariúna, completados em 12 de setembro.

Além do show, que acontece às 16h, a população poderá participar de várias atividades de lazer, esporte e cultura, das 12h às 18 horas. Durante o evento os participantes terão a oportunidade de conhecer a escola móvel do Senai de Nanotecnologia e a unidade móvel Sesi de Alimentação, que vai oferecer orientações nutricionais. Além disso, professores e técnicos do Senai vão orientar jovens e adolescentes na escolha da carreira.

Oficinas gratuitas de atividades artísticas da Escola das Artes de Jaguariúna também serão oferecidas durante todo o evento pela secretaria municipal de turismo e cultura.

“Essas atividades fazem parte de uma parceria com o Sesi e o Senai para proporcionar atividades diferentes para a população. Tentamos proporcionar ao máximo momentos de lazer e de utilidade pública, nada melhor que seja em comemoração aos 63 anos de Jaguariúna”, disse o prefeito Gustavo Reis.

O momento mais esperado será o show do cantor Daniel, que subirá ao palco às 16h, cantando os sucessos dos seus 31 anos de carreira. Com uma mistura do sertanejo tradicional e do romantismo, Daniel coleciona fãs no Brasil todo. São 17 álbuns de carreira solo, quatro DVDs e prêmios de melhor cantor.

“Daniel é um cantor muito querido e agrada muitas gerações. Tenho certeza que será um grande evento”, comemora o prefeito.

SERVIÇO

Programação gratuita – 12h as 18h

Show Daniel – 16h

Local: Parque Santa Maria – Rua José Alves Guedes, 1108.