Pela primeira vez, o público de Jaguariúna teve a oportunidade de assistir ao show com o cantor Tiago Iorc, no Red Eventos. O músico falou o nome da cidade várias vezes durante a apresentação e contou com a participação do público em diversos momentos. Ele apresentou o show da sua nova turnê, que tem como destaque, o disco Troco Likes, com um repertório 100% autoral.

Entre os sucessos da carreira e que integraram o repertório estão Me Espera, Amei te Ver, Coisa Linda e Chega pra Cá. Ele ainda apresentou alguns sucessos internacionais, como, My Girl, sucesso do grupo The Temptations. A realização foi da GP Produções.