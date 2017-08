O excesso de exposição solar pode colocá-lo em risco de graves problemas oculares, a curto e longo prazo. Isso é verdade para jovens e velhos, durante todo o ano. A prevenção é simples. Use óculos de sol que bloqueiam a radiação ultravioleta. Mas como você sabe se seus óculos de sol estão protegendo sua visão?

“Ao comprar um óculos de sol, procure uma etiqueta ou rótulo que diga proteção 100% contra UVA e UVB ou 100% de proteção contra UV 400. A proteção UV é a peça essencial que você precisa procurar em um par de óculos de sol. Escuridão e cor das lentes não indicam a força da proteção UV, nem tampouco o preço. Mesmo os óculos de sol menos dispendiosos podem oferecer proteção adequada”, afirma o oftalmologista Virgílio Centurion, diretor do IMO, Instituto de Moléstias Oculares.

Se você tem dúvidas sobre se seus óculos de sol possuem a proteção UV indicada por uma etiqueta de varejo, leve-os para avaliação em uma ótica. Qualquer ótica que tenha um medidor de luz UV pode testar seus óculos de sol. “Medir a luz UV é um teste útil para quando você duvida que seus óculos de sol possuam a proteção UV”, afirma a oftalmologista Sandra Alice Falvo (CRM-SP 59.156), que integra o corpo clínico do IMO.

Não há dúvida sobre as consequências de não proteger os olhos dos raios nocivos do sol. “Se os olhos estiverem expostos à luz solar forte, por muito tempo, sem uma proteção adequada, os raios UV podem “queimar” a córnea e causar cegueira temporária em questão de horas”, diz Sandra Falvo.

A exposição prolongada ao sol também está ligada a doenças oculares mais graves, tais como catarata, alguns tipos de câncer de olho e pterígeo. Uma vida de exposição ao sol também provavelmente aumenta a progressão da degeneração macular relacionada à idade, uma condição que pode causar cegueira.

“É muito importante que as crianças usem óculos de sol de bloqueio UV no início da vida. É o dano cumulativo que ocorre ao longo do tempo que nos coloca em risco de desenvolver doenças oculares que roubam a visão. E nunca é tarde demais para cultivar o hábito de usar os óculos de sol. Comece a proteger seus olhos hoje”, diz a médica.

Além dos óculos escuros, considere usar um chapéu com aba larga. Eles demonstraram reduzir significativamente a exposição aos raios nocivos. Além disso, não se esqueça do protetor solar!