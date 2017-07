Em comemoração aos 10 anos na cidade, o SENAI Jaguariúna está promovendo hoje o Dia do Encontro, das 9 horas ao meio dia de hoje (29). No evento haverá música ao vivo e apresentação teatral, além de visitas monitoradas, túnel do tempo, praça de alimentação e barracas da FEART.

A unidade de Jaguariúna já formou mais de 25.000 estudantes ao longo da década. São oferecidos 29 cursos, entre gratuitos e pagos, buscando disponibilizar mão de obra qualificada para empresas da cidade e da região. Existem opções de cursos presenciais, à distância e pela Escola Móvel. Para se matricular, é necessário ter no mínimo 14 anos.