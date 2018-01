A Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer deu o pontapé inicial para a abertura do calendário esportivo da cidade. Isso porque, as inscrições para a seletiva do ‘Amadorzão’ – Campeonato Municipal de Futebol Amador foram abertas na segunda-feira, 8, e vão até o próximo dia 22 de janeiro, ou até as 12 vagas disponíveis serem preenchidas.

A seletiva será disputada por 12 equipes que não se classificaram na última edição do campeonato e/ou para aquelas que desejam participar pela primeira vez da competição. Essas equipes vão lutar por quatro vagas para se juntarem as outras já classificadas para jogar o ‘Amadorzão’.

Os interessados devem retirar a ficha de inscrição na Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer), no complexo esportivo Azulão. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Após a retirada, os representantes dos times vão participar de um congresso técnico no dia 29 de janeiro, que irá decidir o regulamento da competição e a forma de disputa. Para dúvidas, questionamentos e mais informações é necessário entrar em contato com a Sejel através do telefone 3867 -1077.