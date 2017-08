Tábata Alexandroni | Jaguariúna

Um redemoinho de vento atingiu a Feart (Feira de Arte e Artesanato) de Jaguariúna arrancando tendas do chão e rasgando seis delas, no último sábado (29), por volta de 13h30.

“Não estava acontecendo nada, de repente deu uma rajada de vento e as barracas foram jogadas de ponta cabeça. Foi extremamente rápido”, descreve Stela Goliaff Rodrigues, coordenadora da Feart.

Com o vendaval alguns produtos foram danificados. Ninguém ficou ferido. Serão encomendadas 10 novas tendas para repor as que foram rasgadas.

“As tendas já precisavam ser substituídas, mas agora isso vai ser solicitado com caráter de urgência. Nós vamos substituir as que quebraram e chamar mais gente”, informa Juliana Siqueira Bueno Silva, chefe de departamento de Turismo da Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, órgão responsável pela feira.

Há planos para construir uma estrutura fixa para a feira no terreno do Centro Cultural, com verba federal já disponibilizada. Os projetos serão analisados e o prazo para a construção ainda será definido.