Com placares apertados e jogos eletrizantes, a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Veterano, disputada neste domingo (17), no ginásio do Azulão, comprovou o grande equilíbrio entre as equipes participantes e deixou claro que a disputa será intensa e com grandes emoções.

Destaque para a partida entre Olímpico e Ponte Preta. Em um jogaço, a equipe da Ponte Preta conseguiu abrir 3 a 0 no placar, mas com muita disposição e mostrando o peso da camisa, o time do Olímpico conseguiu arrancar uma virada emocionante e venceu por 4 a 3.

Nos outros jogos da rodada, o Vila Nova fez 3 a 1 no Rubro Negro e seguiu com 100% de aproveitamento na competição, o Máfia derrotou o Dom Bosco pelo placar de 3 a 2 e somou os três primeiros pontos na competição e o Mhambra goleou o Atlético Peñarol por 4 a 1 e se recuperou da derrota sofrida no primeiro jogo.