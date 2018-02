A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, está recuperando o asfalto da Rua Antonio Elias, localizada no bairro Jardim Alzira, atendendo solicitações dos moradores e determinação do prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Segundo informou o secretário de Obras Júlio Francisco Nóbile, o recapeamento das ruas do bairro acontece em duas etapas, sendo que na primeira etapa receberam recapeamento asfáltico as ruas Said Saviolli Lazarini, Santo Armelin Baldasso, José Luiz Ferrareto, Adalberto Accorsi, Rua Segundo Begalli, Rua João Faustino e Rua José Manoel de Freitas. “Em breve estaremos recuperando as demais ruas do bairro”, ressaltou o secretário Júlio Nóbile.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior destacou que a Rua Antonio Elias não está dentro do convênio assinado com o Governo Federal para recapeamento, porém a Administração municipal assumiu o compromisso junto aos moradores de recuperá-la. “Todas as ruas do Jardim Alzira serão recapeadas, os moradores podem ter certeza, pois estamos trabalhando forte para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos pedreirenses”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes.