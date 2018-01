O corredor Sebastião Vida, da Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna (Aacoruja) foi o vencedor, na categoria 10 quilômetros, da 3ª Corrida Desafio 19i, em comemoração ao aniversário de 42 anos do 19° Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo, realizada em Americana, no domingo, 14.

Sebastião Vida percorreu a prova de 10 quilômetros com o tempo de 34 minutos e sete segundos. O atleta correu de forma tranquila, e passou a liderar logo após o primeiro quilômetro, não sendo mais alcançado. Em relação à competição de uma forma geral, a equipe Aacoruja conquistou cinco pódios para Jaguariúna, de entre os mais de dois mil inscritos.

“Terminei 2.017 não muito bem, me recuperando de uma lesão, mas não paramos os treinamentos. Estamos treinando forte e fazendo o treino de base que o professor Fernando nos passa. Os resultados não são por acaso”, comentou Sebastião Vida. Já Donisete Leão terminou em quarto lugar com o tempo de 35 minutos e dois segundos, sendo que ele que andou mais da metade da prova em segundo lugar, mas na reta final foi ultrapassado por dois concorrentes, e mesmo assim conquistou o pódio.

Na prova dos cinco quilômetros, Uilson Carvalho, 46 anos, também foi bem, lutando do início ao fim com atletas mais jovens por um lugar mais alto no pódio, mas foi por pouco, pois cruzou a linha de chegada na terceira colocação, trazendo mais um troféu para a sua coleção.

Os outros dois pódios foram conquistados por Joaquim Alves da Silva, com o tempo de 42 minutos e 20 segundo, e por Aparecido Donizetti Alves, com uma hora, 27 minutos e 30 segundos, campeões na categoria (M60/69), dos dez quilômetros e 19 quilômetros, respetivamente.

A próxima competição será dia 28 de janeiro, com alguns atletas da equipe em Sumaré, representando Jaguariúna na 1ª etapa do I Circuito Mais – Corrida e Caminhada, e dia 3 de fevereiro será em Tupi, em Piracicaba, na Corrida Cross e Montanha Explore 6 Horas.