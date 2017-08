Gislaine Mathias | Jaguariúna

O 1º Festival Se Joga de Arte Drag e Trans de Jaguariúna e região foi realizado no domingo, 23, e lotou o Teatro Municipal Dona Zenaide. As seis performances foram muito aplaudidas e levaram o público ao delírio, com talento e profissionalismo. O 1º lugar ficou com Akira Werneck, de Campinas, que emocionou as pessoas com a sua apresentação. “Jaguariúna é uma cidade maravilhosa, onde eu guardo e levo no coração. É uma grande felicidade e acredito que cada menina apresentou a sua arte e tenho certeza que o público amou todas as performances. Cada participante conseguiu deixar a sua marca no coração do público e o evento foi maravilhoso”, frisou.

Na performance, Akira entrou com uma faixa que dizia: ‘na luta contra o preconceito todos nós somos iguais a favor do amor com o coração feito de Titanium’. A intenção da performance foi abrir a mente das pessoas que não tem acesso à informação e ainda insistem em manter o preconceito. O diretor de Cultura, Fábio Miranda, o Bio, disse que a ideia foi promover uma mostra dessa arte que é muito importante e cresceu junto com o teatro. “A nossa proposta foi também valorizar essa arte”, completou o diretor analisando que a plateia estava feliz com a elaboração desse projeto. “Esses artistas apresentam um trabalho completo porque confeccionam o figurino, preparam a maquiagem, a produção musical e a dublagem, sendo uma arte bem completa”, frisou.

Na avaliação de Yasmim Miranda, de Jaguariúna, apesar de já ter experiência em atuar no teatro há algum tempo a participação no festival foi um novo desafio. “O melhor foi ver a resposta positiva do público, pois é uma arte que não tem uma aceitação muito grande, infelizmente, mas em Jaguariúna, o público curtiu e comprou a ideia”, comemorou.

A diretora de Turismo, Juliana Siqueira salientou que a intenção foi mostrar essa diversidade e dar uma atenção especial para esses artistas, que muitas vezes, não contam com muito espaço, principalmente, no interior de São Paulo.

AVALIAÇÃO

O Festival Férias no Teatro vem sendo marcado pelo sucesso de público.

A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos destacou que a programação de cinema foi um grande sucesso porque praticamente o teatro ficou lotado em todas as sessões. “Foi motivo de muita satisfação apresentar esse projeto e perceber que a população gostou e compareceu”, frisou.

O festival ainda ofereceu ao público uma variedade de atrações. Segundo a secretária a ideia era prestigiar todo o público e inclusive por faixa etária e também a questão dos gêneros. “No Festival Se Joga a ideia era dar espaço e mostrar que o poder público respeita e prestigia essa arte como motivo de inclusão”, analisou a secretária.

ENCERRAMENTO

O encerramento do festival será neste domingo, 30, com a apresentação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, a partir das 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide. “Espero que a orquestra faça um grande show”, disse a secretária. A entrada é franca, mas o interessado precisa retirar o ingresso com meia hora de antecedência.