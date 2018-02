O Departamento de Trânsito e Transportes (Detransp) da Prefeitura de Jaguariúna anunciou nesta terça-feira, 19 de fevereiro, que a rotatória da Avenida Antônio Pinto Catão com a Avenida Rinaldi e com a Praça Holambra terá alteração na sinalização de PARE a partir do dia 26 de fevereiro, segunda-feira. Conforme o Detransp, o condutor que estiver em uma das vias citadas deverá parar, a preferência será do condutor que estiver no balão.

Outra ação preparada pelo Detransp é a implantação de novas placas com os horários e tipos de veículos permitidos para carga e descarga na área central da cidade e a intensificação na fiscalização para o cumprimento da medida.

“Essas mudanças iniciam um novo ciclo no trânsito de nossa cidade, pois possuímos vários projetos de melhoria para o tráfego de veículos. Faremos melhorias em rotatórias, manutenção na sinalização vertical e horizontal em vários logradouros e alteração de mão de direção em algumas vias. Nosso objetivo é melhorar as condições de tráfego e dar mais segurança a motoristas e pedestres”, garante o diretor do Detransp, Josino José da Silva.

Vale lembrar que o trabalho desenvolvido pelo Detransp já vem sendo reconhecido pela população, em uma pesquisa realizada recentemente o trânsito de Jaguariúna ficou em 1º lugar entre as 15 maiores cidades da Região Metropolitana de Campinas.