Em um final de semana de decisões no futebol de Jaguariúna, o Roseira Veterano se sagrou campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master após vencer nos pênaltis a equipe do Máfia por 4 x 3, na manhã do último domingo, 29 de outubro, no Centro de Lazer “Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão”.

Com uma campanha sólida e consistente de 2 vitórias e 2 empates e 11 gols anotados e apenas 2 sofridos em 4 jogos, a equipe ergueu a taça após empate em 0 x 0 no tempo normal com o Máfia e a vitórias nos pênaltis por 4 x 3.

Segundo o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Rafael da Silva Blanco, oferecer esportes para todas faixas etárias é um compromisso e um objetivo que deve ser almejado. “Quero parabenizar todas equipes que disputaram e se comprometeram com a competição, em especial a equipe do Roseira Veterano que ficou com o título. É um compromisso da SeJEL levar esporte e qualidade de vida para todas as idades”, explicou o secretário.

A artilharia da competição ficou com o atleta Paulo Sergio Palombo do Roseira Veterano, que anotou 5 gols em 4 jogos e o goleiro menos vazado foi Josenir Ferreira Coutinho com apenas 1 gol sofrido em 4 partidas.

Futsal Amador: Napoli é campeão

Com muita superioridade e merecimento, o Napoli conquistou na última sexta-feira, 27 de outubro, pela primeira vez em sua história o título da “Taça de Ouro” do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna ao golear o Botequim da Estação pelo placar de 7 x 1.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer (SeJEL), Rafael da Silva Blanco, destacou a organização do campeonato e agradeceu todas equipes participantes. “Esse campeonato teve recorde de times inscritos, foram 59 no total, muito obrigado a todos dirigentes, técnicos e jogadores que se empenharam para que tudo fosse um sucesso. Vale destacar a presença da torcida que fez uma linda festa e lotou o Ginásio Azulão”, disse o secretário.

Confira as premiações individuais:

Goleiro Menos Vazado – TIAGO DA CRUZ SCAVAZZINI – EQUIPE: QUIOSQUE – 16 GOLS EM 7 JOGOS – MÉDIA DE 2,28 Gols Sofridos

Artilheiro – MARCOS PAULO MATIAS (Casquinha) – EQUIPE: MIGUEL MARTINI 12 GOLS em 7 jogos

Melhor jogador da final – MAYCOM ANTONIO KAVINSKI BATISTA – EQUIPE: NAPOLI – Fez 2 gols na final.