Após receber denúncia de veículo queimado em meio ao canavial, no dia 11, no bairro Tanquinho Velho, em Jaguariúna, os policiais da ROMU se dirigiram ao local para checar os fatos, que ao chegarem se depararam com o mesmo, totalmente queimado e danificado.

Porém, embora destruído, o veículo ainda continha os caracteres das placas, que ao ser consultado no sistema policial, constatou que o mesmo era produto de furto.

Apresentado à Delegacia Policial de Jaguariúna, foi feito contato com a Delegacia Seccional de Mogi Guaçu e foi ratificada a informação que o automóvel fora furtado no dia 22 de maio deste ano, na cidade de Pedreira/SP.

O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio de veículos local.