Os policiais integrantes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) da Guarda Municipal de Jaguariúna, patrulhavam as proximidades do Condomínio Jaguariúna II na última terça, 26, e apreenderam grande quantidade de substâncias ilícitas, aparentemente entorpecentes.

Segundo os agentes, durante o patrulhamento avistaram um suspeito, já conhecido nos meios policiais por traficar drogas, e que quando viu a viatura da Romu, fugiu para o interior do condomínio e largou uma sacola no caminho.

Ao ser averiguada, no interior da sacola haviam: 31 microtubos (pinos) com pó análogo à cocaína, 15 trouxinhas de erva esverdeada similar à maconha, e quatro pedras amarelas aparentemente crack.

As substâncias foram levadas para a delegacia de Jaguariúna, onde foram pesadas e apreendidas. O suspeito não foi encontrado.