Para o mês de conscientização da amamentação, o ‘Agosto Dourado’, estão sendo organizadas rodas de conversa entre mães e profissionais da saúde pela Secretaria da Saúde de Jaguariúna. Duas edições foram realizadas e outras seis estão programadas ao longo do mês, percorrendo todas as unidades básicas de saúde da cidade.

As palestras buscam orientar gestantes, mães e pais sobre a importância do aleitamento materno.

“O leite materno pode melhorar a resistência da criança e evitar infecções respiratórias, reduzir riscos de alergias e doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, obesidade e dislipidemia. Além disso, há evidências científicas que comprovam a contribuição no melhor desenvolvimento cognitivo e emocional da criança”, diz Luciana Burini, enfermeira e coordenadora da equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde.

Nos encontros, profissionais da saúde tiram dúvidas sobre a amamentação, além de ensinar a pega correta para diminuir os riscos de fissuras, dores e inflamações. A orientação correta busca evitar os possíveis desconfortos no período de aleitamento, tornando a experiência única entre a mãe e o bebê.

SERVIÇO

Rodas de conversa sobre amamentação:

UBS Guedes – 14/08 – 9h

UBS Roseira de Cima – 15/08 – 9h

UBS XII de Setembro – 16/08 – 9h

UBS Miguel Martini – 21/08 – 10h

UBS Fontanella – 22/08 – 10h

UBS Central – 29/08 – 9h30