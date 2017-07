Gislaine Mathias | Jaguariúna

A banda Rezzer realiza o lançamento do CD Anilado, neste sábado, 22, no Arca do Sol – Café Rock Blues e Bar, a partir das 22h, em Jaguariúna. O atual som da Rezzer é bem diferente do que era tocado nas outras formações. “Nós passamos por uma reformulação, em 2016, e optamos por um som que tinha mais a ver com o nosso estilo, então, aproveitando a experiência adquirida nos dez anos de carreira e a nossa evolução, tanto técnica quanto de gosto musical, surgiu o CD Anilado”, contou o vocalista Miojo.

Já o músico Elias completou que Anilado é uma mistura de outros sons que a banda foi reunindo durante a sua trajetória. “Esse trabalho está com a nossa cara, mas com algumas influências”, frisou. O nome atual tem a ver com o gosto dos integrantes por jogos e cultura pop. “Rezzer significa para a nossa banda o poder de algum personagem de ressuscitar”, salientou.

Segundo Miojo, a fase atual mostra um amadurecimento daquela molecada que resolveu aprender a tocar para virar uma banda e que hoje tem uma mentalidade diferente, pois busca transmitir mensagens com as letras das músicas.

Elias, que também é compositor, disse que em um dia escreveu as letras das cinco músicas que estão no CD. “Além da musicalidade que todos os músicos agregaram no trabalho, foi a primeira vez que tivemos a participação de um produtor artístico e de um técnico de som, e isso, agregou muito no resultado do CD. Teve todo um processo de preparo para a gravação no estúdio, e acabou sendo mais prazeroso”, enalteceu.

O CD conta com as músicas Anilado, Floresta Cinza, Indesejado, À Deriva e Navegar. O endereço do Arca do Sol é Rua Maria Angela, 269. Mais informações pelo facebook.com/rockrezzer.

HISTÓRIA

A banda foi fundada no ano de 2007, mas durante a sua trajetória teve outros nomes e músicos. Desde o ano passado, Rezzer passou a contar com a nova formação que reúne Miojo no vocal; Elias no contrabaixo; Eduardo na guitarra solo; Piau na guitarra base e Danilo na bateria.

O sonho de ter uma banda começou sem grandes pretensões, pois quando os integrantes iniciaram neste projeto, a maioria dos músicos não tinha muito domínio em tocar algum instrumento, mas com o passar do tempo, eles foram aprendendo, superando as adversidades e atualmente estão prontos para enfrentar novos desafios da música e dos palcos.

A primeira experiência de palco em grande evento foi no Sampa Music, em 2012. No início da carreira, a banda enfrentou muitas dificuldades e precisou até realizar a rifa de um computador para comprar os primeiros equipamentos.