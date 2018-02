Holambra sedia daqui a pouco mais de uma semana, em 4 de março, um dos eventos esportivos e de lazer mais divertidos e tradicionais da cidade. As inscrições para a Corrida na Lama, que retorna pela primeira vez ao calendário depois de nove anos sem provas, estão abertas e muitos competidores que já garantiram vaga estão ansiosos para correr. Interessados de todas as idades ainda podem fazer a inscrição pelo site www.corpuseventos.com.br.

Iniciante na competição, Ciro Chiachio Arnez mora em São Paulo, mas viveu em Holambra por mais de 20 anos. Jogador de Rugby, ele está ansioso para participar pela primeira vez da corrida. “Um amigo lançou o desafio de finalizarmos a prova de cinco quilômetros em 45 minutos. Achei a proposta interessante e iniciei os treinos, que têm bastante sinergia com o treino pré-temporada que estou fazendo para o Campeonato Paulista de Rugby”, conta.

Para ele a Corrida na Lama é uma prova desafiadora e descontraída ao mesmo tempo, cheia de “obstáculos e surpresas fundamentais para quebrar a monotonia de uma prova convencional de corrida”.

Morador de Holambra, Lucas Krabbenborg também vai participar pela primeira vez do evento com o objetivo de testar seus limites nos cinco quilômetros. O jovem, de 27 anos, aprovou a retomada da Corrida. “Esses tipos de atividades são tradicionais na cidade, assim com Gincana de Charretes. São atividades que não podem deixar de acontecer”, avalia.

A holambrense Solange Donizette de Paula van Vliet é veterana. Já participou da prova em outras edições – e, assim como os estreantes, não vê a hora do momento de largada. Ela diz gostar muito da corrida e comenta que sempre se diverte muito. “Estou ansiosa pelo percurso. Por Holambra ser uma cidade turística é uma ótima oportunidade para que as pessoas, além de participarem da competição, conheçam nosso belo município”.

A expectativa é que a prova reúna cerca de 500 atletas de dentro e fora da cidade. Ela terá percursos de 1, 2 e de 5 quilômetros, de acordo com a idade do participante. O trajeto mais curto destina-se a crianças com 7 a 9 anos de idade. O de 2km é voltado a jovens com 10 a 12 anos e o último, de 5km, para pessoas com 13 anos ou mais. O valor da inscrição no primeiro lote, disponível até 18 de fevereiro, varia de R$ 35 a R$ 100 e dá direito a um kit com camiseta, número de peito e chip para cronometragem.

Atletas menores de 18 anos deverão ter suas inscrições efetivadas pelos pais ou responsáveis, sendo exigidos RG e CPF do menor e do maior. Uma caminhada de 5km sem finalidade competitiva também será realizada durante o evento, sem idade mínima para participação.

PREMIAÇÃO

A oitava edição da Corrida na Lama premiará com troféus os três primeiros colocados de cada categoria, os participantes mais velhos, os participantes com os trajes mais originais e os mais bem colocados na categoria de portadores de necessidades especiais (PNE). Todos aqueles que completarem o concurso receberão ainda medalhas de participação.